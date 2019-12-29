Для исторического центра Петербурга напишут план управления

В 2020 году исполняется 30 лет с момента, когда "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников" были включены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Учитывая, что текущий год стал тридцатой годовщиной того, как исторический центр города был включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, "АиФ-Петербург" разобрался, почему до сих пор нет плана управления городом как объектом Всемирного наследия.

Оказывается, что проблему уже пытались решить, в Петербург приезжала комиссия, куда входили представители ЮНЕСКО и ИКОМОС. Однако городу были сделаны замечания, в том числе и претензия о "необходимости создания комплексного Плана управления городом".

Петербургские эксперты уточняют, что у города до сих пор нет ответственного за управление объектами культурного наследия. Отмечается, что в перечень входят 36 объектов, в том числе дворцово-парковые ансамбли в Гатчине, Стрельне, Ораниенбауме, Ропше, Гостилицах, Петергофе, Тайцах. Поэтому подходить к его управлению решено поэтапно. К тому же Петербург как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен в границах двух субъектов - города и Ленинградской области. В связи с этим, план будет двухуровневым.

Концепция скоро предложат для обсуждения профессиональному сообществу, в том числе архитекторам и представителям власти города.

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Фото: Piter.TV