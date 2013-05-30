Для больницы № 33 в Колпино построят новую котельную

Её планируют ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2021-2022 гг.

В Колпино на территории городской больницы №33 на Павловской улице, 16А построят блок-модульную котельную мощностью 5 МВт. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Как отметили в пресс-службе, строительство новой котельной необходимо для обеспечения тепла в новом лечебно-диагностическом корпусе на 300 мест для по первой категории надёжности. Данный проект также предусматривает строительство теплосетей, которые будут подводиться к зданию.

Отмечается, что ГУП "ТЭК СПб" оперативно подготовило необходимую техническую документацию. Известно, что на конкурсной основе договор был заключён с компанией ООО "Энергоформ", которая уже приступила к выполнению работ.

Так, новая котельная будет оснащена современным оборудованием. Её планируют ввести в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2021-2022 гг.

Ранее мы писали, что Главгосэкспертиза одобрила проект энергоцентра "ИТМО Хайпарка" под Петербургом.

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