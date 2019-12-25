Внутри сети звонки совершает более половины абонентов оператора.

Для абонентов "Мегафона" в Петербурге внутрисетевые звонки стали доступны при отрицательном балансе – внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут. Именно такая новинка введена в рамках обновления линейки тарифов "#БезПереплат" в Петербурге, рассказали Piter.tv в пресс-службе оператора. Внутри сети звонки совершает более половины абонентов оператора, отмечает "Мегафон".

Безлимит внутри сети автоматически начинает действовать для всех новых абонентов. Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон заявил, что новые условия тарифов с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план.

Мы также сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе - это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи – добавил Вольфсон

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах, а на тарифах "Без переплат. Всё" и "Интернет" для петербуржев появилась опция – "безлимитный интернет".

Ранее мы сообщали о том, что подводную волоконно-оптическую линию связи, которая соединит Европу и Азию, могут начать использовать в коммерческих целях уже в 2023-м году. Проект "Arctic Connect" реализуется компанией "Мегафон" и финским оператором "Cinia Oy".

Фото: предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"