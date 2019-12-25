Подводную линию связи проекта "Arctic Connect" могут начать использовать в 2023-м году

Сейчас обсуждается вопрос финансирования.

Подводную волоконно-оптическая линию связи, которая соединит Европу и Азию, могут начать использовать в коммерческих целях уже в 2023-м году. Проект "Arctic Connect" реализуется компанией "Мегафон" и финским оператором "Cinia Oy".

Кабель общей протяженностью более 10 тыс. километров и пропускной способностью 200 Тбит/с будет проходить от берегов Хельсинки до Токио. Основная часть будет проложена вдоль берегов России под трассой Северного морского пути. По оценке "Мегафона", стоимость проекта составит около 0,8-1,2 млрд долларов. Точная сумма станет известна после завершения подготовительного этапа ― морских изысканий.

В морских инженерных изысканиях ключевым партнером проекта стало АО "Росгеология". В ноябре научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" прибыло во Владивосток после экспедиции по Северному морскому пути. Тогда были изучены самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы Северного морского пути. Исследование включало в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, безвредными для экологии.

После получения результатов отчета будет решаться вопрос о том, в каких коридорах, широтах прокладывать кабель. Планируется, что строительство начнется в 2022-м году, а в 2023 его завершат и приступят к коммерческой эксплуатации системы.

На данный момент операторы обсуждают схему финансирования проекта.

Фото: megafon.ru