Судно "Профессор Логачев" прибыло из Петербурга во Владивосток в рамках 1-го этап исследований проекта Arctic Connect

Экспедиция длилась 105 дней.

Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" прибыло во Владивосток после экспедиции по Северному морскому пути. Исследования направлены на то, чтобы провести кабель вдоль Арктической зоны России и определить места строительства отводов на берег. Проект Arctic Connect реализуется национальным российским оператором "МегаФон" и АО "Росгеология", сообщила пресс-служба "МегаФона".

На данный момент завершился первый этап морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Как рассказал генеральный директор - председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков, "Профессор Логачев" прошел 16 тыс. км по акватории шести морей ― Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. Экспедиция стартовала из Петербурга в июле и длилась 105 дней. Исследование включало в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, безвредными для экологии. Работы проводились на глубине от 30 до 613 метров.

Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте.



рассказал гендиректор "МегаФона" Геворк Вермишян.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85%, тем самым обеспечив самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, будут предоставлять качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока. Меморандум о сотрудничестве российской оператор и "Росгеология" заключили на три года.

Фото: пресс-служба Росгеологии