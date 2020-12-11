Почти тысяча километров нелегальных линий связи выявили в Ленобласти

Рейды энергетиков нашли сотни километров незаконных ВОЛС в районах региона.

Специалисты "Россети Ленэнерго" в ходе рейдов 2025 года выявили более 990 километров незаконно размещённых линий связи на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным "Россети Ленэнерго", в течение девяти месяцев 2025 года обнаружено свыше 990 километров незаконно размещённых волоконно-оптических линий связи. Нарушения зафиксированы в Пушкинском, Петродворцовом, Красносельском, Колпинском и Московском районах Санкт-Петербурга, а также в Ломоносовском, Тосненском и Гатчинском районах Ленинградской области.

Компания направила уведомления о демонтаже "3,7 километра линий связи". По 105,3 километра незаконных линий ведутся разбирательства, включая судебные. Владельцы 714 километров ВОЛС заключили договоры на легальное размещение с электросетевой организацией.

В компании отметили, что "несанкционированный подвес стороннего оборудования на энергообъекты без согласования с энергетиками приводит к нарушению электроснабжения потребителей".

Ранее Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС.

Фото: Россети Ленэнерго