Проект дорог на намывный территории Васильевского острова оценили в 40 млн рублей

Смольный объявил конкурс на инженерные изыскания и разработку проекта для строительства улично-дорожной сети на намывной части Васильевского острова. Контракт оценили в 40 миллионов рублей

Дирекция транспортного строительства разместила конкурс на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для строительства улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Первоначальная стоимость контракта – 40 миллионов рублей.

Положение о конкурсе разместили в понедельник, 13 ноября. Техзадание включает в себя разработку дорог вдоль Морского порта, несколько дорог от Мичманской улицы, а также другие объекты. Победитель конкурса должен будет разработать документацию до 22 августа 2019 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что ЛСР будет строить жилье комфорт-класса на намывной территории Васильевского острова.