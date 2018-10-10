Для "Сапсана" выпустили специальный проездной за 38 тысяч

Срок действия карты составляет год.

В этом году исполняется десять лет с момента ввода "Сапсана" в эксплуатацию. В честь юбилея поезда РЖД запустили лимитированные карты "Деловой проездной Сапсан Club".

Обладатели карты смогут сэкономить до 80% от стоимости билета в сравнении с билетом в эконом классе в день отправления. Стоимость одной поездки составит 925 рублей. Приобрести "Деловой проездной" можно за 38 тысяч рублей. Его стоимость зависит от количества поездок и классов обслуживания. Срок действия карты составляет год, а приобрести ее можно с 7 марта.



Напомним, что "Сапсан" совершил первую полную демонстрационную поездку из Москвы в Санкт-Петербург совершил 30 июля 2009 года.



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Фото: "ВКонтакте" / Сапсан