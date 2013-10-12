Для России нет недружественных стран, если речь о культуре, заявил Любимова

Ольга Любимова оценила важность проведения ПМЭФ.

В министерстве по культуре заявили о том, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделала глава профильного ведомства Ольга Любимова. Чиновница заметила, что иностранные партнеры часто упоминают о собственном стремлении приехать в Россию при первой такой возможности. Любимова добавила, что многие скучают по работе и контактам на ПМЭФ.

Нам, на самом деле, очень важно, что на девятый форум приехали представители 70 стран. Для нас же нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры, которые хотят приехать в культурную столицу нашей страны, которые имеют постоянные, сохранившиеся связи. Очень важно, что они сохраняются. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

В Минкульте России добавили, что в прошлом году на форум деятели культуры из 70 государств приехали с желанием попасть на пленарные заседания, а также задать вопросы президенту Владимиру Путину, пообщаться с коллегами, обсудить на панельных дискуссиях с экспертами "проблемы, радости, гордости, сложности в творческом образовании, в наших каких-то общих глобальных вызовах, с которыми мы все столкнулись, которые связаны с суверенитетом, с особенностями национальной самоидентичности, с традиционными ценностями".

Эрмитаж и Царское Село вошли в тройку самых посещаемых музеев в России на зимних каникулах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости