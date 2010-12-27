Для Петербурга и Ленобласти появится единая служба экстренной помощи "112"

Объединение информационной системы позволит оперативнее реагировать на экстренные вызовы.

В Смольном объявили о создании единой системы экстренной помощи, которая будет действовать не только в Петербурге, но и на территории Ленинградской области. Обратиться в ведомство может любой нуждающийся по телефонному номеру 112.

Чиновники отметили, что система начнет работу уже к концу 2019 года. Причиной решения об объединении сил стало понимание того, что соседние регионы имеют тесные транспортные связи, транспортную инфраструктуру. Однако, создание единого информационного центра необходимое решения для более быстрого реагирования служб.

Ранее данный вопрос уже поднимался в правительстве Ленобласти. Сейчас проект получил одобрение и возможность реализации. Известно, что система будет включать в себя данные об автомобильных авариях, получать данные с камер видеонаблюдения, а также сведения о вызовах экстренных служб.

Ранее Piter.tv писал о том, что пожарные окружили бизнес-центр на Ефимова.

Фото: Piter.tv