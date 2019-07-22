Видео: пожарные окружили бизнес-центр на Ефимова

Открытого пламени свидетель событий не увидел.

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью к бизнес-центру прибыло несколько бригад ГУ МЧС. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Он заявил, что на территории около улицы Ефимова, 4А наблюдается некоторый переполох. Однако, очевидец так и не понял, что именно произошло. Специалисты начались собираться около БЦ в ночь на 22 июля.

Петербуржец отметил, что признаков пожара или задымления не обнаружил. Он предположил, что спасателей отправили по данному адресу из-за ложного вызова. или очаг возгорания был все же не виден с улицы. Не исключено, что в здании проводились учения.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Косыгина в Петербурге прорвало трубу.

Фото и видео: Piter.tv