Для Парада Победы военные получили новые автоматы АК-12

Участники начали тренировки с новым оружием.

Как стало известно в четверг, 4 июня, участники Парада Победы в Петербурге получили новейшие автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные уже начали совершенствование строевых приемов с новыми образцами автомата. Участники парада ежедневно чистят оружие перед сдачей в места хранения. Также уточняется, что общевойсковая армия получила около 1 700 единиц АК-12.

Общевойсковую армию ЗВО представит подразделение отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады, ранее она называлась 45 стрелковая дивизия. В годы войны служащие дивизии обороняли Ленинград, штурмовали Синявинские высоты, участвовали в операциях в Выборге и Таллине, окружали Курляндскую группировку врага. В июле 1945 военные дивизии также прошли по Дворцовой площади на митинге, который был посвящен Победе.

Ранее мы писали, что военные ЗВО продезинфицировали зенитки и танки к параду Победы.

Фото: Piter.TV