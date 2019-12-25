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Для Парада Победы военные получили новые автоматы АК-12
Сегодня, 18:51
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smirenny

Для Парада Победы военные получили новые автоматы АК-12

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Участники начали тренировки с новым оружием.

Как стало известно в четверг, 4 июня, участники Парада Победы в Петербурге получили новейшие автоматы Калашникова АК-12. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. 

Военные уже начали совершенствование строевых приемов с новыми образцами автомата. Участники парада ежедневно чистят оружие перед сдачей в места хранения. Также уточняется, что общевойсковая армия получила около 1 700 единиц АК-12.

Общевойсковую армию ЗВО представит подразделение отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады, ранее она называлась 45 стрелковая дивизия. В годы войны служащие дивизии обороняли Ленинград, штурмовали Синявинские высоты, участвовали в операциях в Выборге и Таллине, окружали Курляндскую группировку врага. В июле 1945 военные дивизии также прошли по Дворцовой площади на митинге, который был посвящен Победе. 

Ранее мы писали, что военные ЗВО продезинфицировали зенитки и танки к параду Победы.

Фото: Piter.TV

Теги: ак-12, новое оружие, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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