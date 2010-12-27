Для "Ночи Света" в Гатчине требуются волонтеры

10 и 11 августа они будут помогать в организации раздельного сбора мусора.

На фестивале "Ночь Света", который пройдет в Гатчинском парке 10 и 11 августа, будет организован раздельный сбор мусора. Об этом сообщается в группе РазДельный Сбор Гатчина.

Для того, чтобы стать волонтером, нужно быть не младше 15 лет, любить работать в команде, быть открытым и доброжелательным, не теряться в стрессовых ситуациях. Волонтеры должны быть готовы работать оба дня - 10 и 11 августа, но организаторы не предоставляют волонтера питание, проживание и не оплачивают проезд. Для волонтеров в свободном доступе будут вода, чай и сушки.

На фестивале представят свои световые арт-объекты дизайнеры, художники по свету из театров, сценографы, лайтдизайнеры, архитекторы, инженеры и т.д. Прибудут участники не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, а также из Финляндии, Германии, Италии и Португалии.

В августе в Гатчинской поликлинике изменится порядок записи к специалистам.

Фото: РазДельный Сбор Гатчина/ ВК