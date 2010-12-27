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В августе изменится порядок записи к специалистам Гатчинской поликлиники
Сегодня, 9:46
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nastya960
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В августе изменится порядок записи к специалистам Гатчинской поликлиники

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Запись на плановые приёмы будет производиться только через терминал, интернет и контакт- центр.

В Гатчинскую поликлинику с 1 августа 2018 года можно будет записаться только через терминал, интернет и контакт-центр. Об этом сообщает Гатчинская Правда.

Терминал уже установлен в фойе на 1-м этаже поликлиники (Гатчина, ул. Урицкого, д.1). Также, к врачу можно записаться, не выходя из дома. Сделать это можно на сайте Гатчинской клинической межрайонной больницы www.crkb.ru или через контакт-центр (тел. 881371 - 25 - 101). 

В регистратуре больше не будет бумажных талонов. В поликлинике в кабинете №113 можно будет получить только экстреную неотложную помощь. Решение о необходимости вызова того или иного узкогоспециализированного врача будет принимать дежурный врач на основании предварительного осмотра. 

Также, почти 5 тысяч жителей отдаленных сел Ленобласти получили медпомощь в 2018 году.

Фото: pixabay.com

Теги: гатчина , запись , ленобласть , поликлиника , талон
Категории: Лента новостей

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