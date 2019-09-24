Минфин арендовал для Госдумы Дом Союзов за 777 млн рублей

Здание на Большой Дмитровке предусмотрено для временного размещения депутатов.

Минфин выделил деньги на временное здание для Госдумы. Предполагается, что депутаты будут заседать в Доме Союзов на Большой Дмитровке, 1. Об этом пишут "Ведомсти".

В 2020 году на эти цели будет выделено почти 389 млн рублей, а в 2021 – около 388 млн. Таким образом, плата за размещение Госдумы во временном здании превысит 32 млн рублей в месяц.

Отмечается, что в 2019 году заседаний в Доме Союзов не будет. До конца этого года будут обследовать два здания Госдумы на Охотном Ряду и Георгиевском переулке на предмет противоаварийных работ.

Напомним, до революции 1917 года в Доме Союзов размещалось Благородное собрание. После там "поселился" Центральный совет московских профсоюзов.

Ранее мы писали, что в доме Бака обнаружили люк, который ведёт в "тайную комнату".

Видео: YouTube / Amazing Technology