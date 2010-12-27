В Петербурге показали вездеходы для Арктики с гибридной силовой установкой

Устройства разработали ученые из Нижегородского государственного технического университета.

В пятницу, 6 декабря, на форуме в Петербурге представили вездеходы для Арктики с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Александра Блохина.

Как оказалось, новые вездеходы работают за счет синтеза двигателя внутреннего сгорания.

"В следующем году мы планируем выпустить 50 машин, в ближайшие годы выйти на уровень 100 машин в год", —сказано в сообщении.

Отмечается, что вездеход предназначен для перевозки грузов массой 2-3 т. Кроме того, эта машина работает лучше при отрицательных температурах.

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