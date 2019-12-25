Длинные новогодние каникулы одобряют 63% петербуржцев

Длинным новогодним каникулам чаще радуются петербуржцы до 34 лет (66%).

Новогодние каникулы 2023-2024 гг. продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство петербуржцев положительно относится к такому продолжительному отдыху. Опрос среди работающих граждан провёл сервис по поиску работы SuperJob.

Длительный отдых одобряют 63% петербуржцев и отмечают, что это "хорошая возможность побыть всей семьёй вместе". Также те, кто поддерживает новогодние праздники отметили, что это "возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает".

Однако 14% опрошенных считают 10-дневные выходные слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: Ещё 18% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: "Продолжаю работать в сменном графике".

Длинным новогодним каникулам чаще радуются петербуржцы до 34 лет (66%).

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Фото: Pxhere