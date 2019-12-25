Ленобласть вошла в двадцатку регионов по доступности дизельного топлива

На среднюю зарплату в регионе можно приобрести 885 литров дизеля.

Ленобласть заняла 19 место в рейтинге регионов страны по доступности дизельного топлива. На одну среднюю зарплату в регионе возможно приобрести 885 л "солярки".

Средний ценник определили, учитывая среднемесячную зарплату с сентября 2021-ого по август 2022-ого года за вычетом НДФЛ, а также цены на топливо за октябрь текущего года.

Судя по подсчетам, стоимость дизельного топлива в региона составила 55,38 рублей за литр.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году Ленобласть заняла второе место в рейтинге туристических регионов.

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