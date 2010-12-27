Дизайнеры благоустроили поселок в Ленобласти

На проект ушло 52 млн рублей.

Ландшафтные дизайнеры СПбГАСУ благоустроили поселок Виллози в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС 13 декабря.

Благоустройство осуществили в рамках первого этапа нацпроекта. На территории поселения появились детские площадки, пешеходный променад и парковки, а также провели озеленение. Проделанные работы назвали одной из лучших комплексных реконструкций кварталов в области.

Проект должны реализовать в 2024 году. Всего на него направят 200 млн рублей. В поселке будет установлена сцена, зона развлечений и скейт-площадки.

Ранее мы рассказывали, что в следующем году Ленобласть потратит на благоустройство 1,4 млрд рублей.

Фото: ООО "Среда комфорта".