Дизайнер зубных щёток из Петербурга судится с магазинами из-за нарушения авторского права

Наиболее крупным иском ознаменовался конфликт дизайнера с крупной сетью магазинов товаров для дома.

Петербургский предприиматель, создатель оригинальных зубных щёток Александр Белов инициировал серию судебных исков против местных ритейлеров и фармацевтических сетей, обвинив их в нарушении авторских прав. Соответствующая информация появилась в понедельник, 12 января, согласно материалам базы арбитражных судов.

Наиболее крупным иском ознаменовался конфликт дизайнера с крупной сетью магазинов товаров для дома: именно с этого гиганта торговли Белов хочет взыскать компенсацию, превышающую миллион рублей. Помимо этого, владелец патента предъявляет претензии к управляющему предприятию, оцениваемые в 320 тысяч рублей. От сети одного их супермаркетов и торговой компании истец рассчитывает получить по 150 тысяч рублей.

Список истцов пополнили аптечные сети, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией стоматологических изделий.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца оштрафовали на 45 тысяч за пост с песней ВКонтакте.

Фото: Piter.TV