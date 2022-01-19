Петербуржца оштрафовали на 45 тысяч за пост с песней ВКонтакте

Суд в Петербурге признал пост с музыкальной записью дискредитацией армии.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф местному жителю, признав его виновным в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации из-за публикации в социальной сети. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, 19 ноября 2022 года мужчина разместил на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" медиафайл с музыкальной записью одного из исполнителей. Суд пришёл к выводу, что размещённый контент был направлен на дискредитацию использования российских войск.

В судебном решении указано, что распространённая информация, по оценке суда, формирует у граждан недоверие и негативное отношение к военнослужащим, а также к целям и задачам их деятельности.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV