Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов

Персонажи из "Симпсонов" получились настолько реалистичными, что пользователи Сети и восхищены, и в ужасе одновременно.

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.

Дизайнер выполняет свои работы с помощью программ Zbrush, Mudbox Photoshop и Marmoset. Хоссейн Диба ранее визуализировал Монику Беллуччи, Брэда Питта, Кита Харингтона.

Также недавно он представил, как выглядели бы в жизни главные герои мультфильма "Симпсоны" Гомер, Мардж, Барт, а также мистер Бернс.

Фото: Instagram/ hossein.diba

Видео: YouTube/ Hossein Diba