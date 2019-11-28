Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
Дизайнер выполняет свои работы с помощью программ Zbrush, Mudbox Photoshop и Marmoset. Хоссейн Диба ранее визуализировал Монику Беллуччи, Брэда Питта, Кита Харингтона.
Также недавно он представил, как выглядели бы в жизни главные герои мультфильма "Симпсоны" Гомер, Мардж, Барт, а также мистер Бернс.
Фото: Instagram/ hossein.diba
Видео: YouTube/ Hossein Diba
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