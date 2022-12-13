Петербуржцам показали дизайн станций метро "Яхтенная" и "Зоопарк"

У станций будут подземные вестибюли, которые свяжут с пешеходными переходами.

АО "Метрострой Северной столицы" разместил техническую документацию, в которой отражён дизайн будущих станций метро "Яхтенная" ("Туристская") и "Зоопарк" ("Планерная"). Судя по представленным проектам, у станций будут подземные вестибюли, которые свяжут с пешеходными переходами.

Так, павильоны "Яхтенной" для спуска в подземный переход расположат по обе стороны Туристской улицы у пересечения с Богатырским проспектом. Станцию "Зоопарк" расположат на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.

Разница между станциями состоит в том, что "Зоопарк" в будущем станет пересадочной, с выходом на фиолетовую ветку.

Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" готов заплатить более 91 млн рублей за проект "зелёной" ветки.

Фото: "Ленметрогипротранс"