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В Ленобласти приступили к разработке дизайн-кодов для городов региона
Сегодня, 9:12
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В Ленобласти приступили к разработке дизайн-кодов для городов региона

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Принять участие в разработке уникального облика городов сможет любой желающий.

В Ленинградской области начали разрабатывать уникальные дизайн-коды для городов региона. Как сообщила пресс-служба областного правительства, на конечный результат может повлиять любой пользователь Сети.

Чтобы внести вклад в создание дизайн-кода для своего города необходимо до 22 ноября пройти опрос по ссылке. Благодаря мнению горожан будет выработан стилистически единый облик населенных пунктов. В частности это будет касаться оформления вывесок, ремонта фасадов, установки малых архитектурных форм и торговых объектов.

Отметим, что первым в регионе городом с единым дизайн-кодом городской среды станет Мурино. 

Ранее мы сообщили о том, что в Токсово открылось новое здание ж/д вокзала.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец (Игорь Романовский)

Теги: города ленобласти, дизайн-код, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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