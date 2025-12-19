Дивеев выбрал 78 номер для игры за петербургский "Зенит"

Новый защитник Зенита раскрыл свой игровой номер.

Защитник петербургского клуба Игорь Дивеев сообщил, под каким номером будет выступать после перехода в команду. О выборе номера футболист рассказал в комментарии клубной пресс-службе.

Центральный защитник Игорь Дивеев подтвердил, что в составе "Зенита" он будет играть под 78 номером. По словам футболиста, этот номер сопровождает его на протяжении всей карьеры с детства, поэтому он решил сохранить привычный выбор и в новом клубе.

Переход Дивеева из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" был официально оформлен 11 января. Контракт между игроком и клубом заключен до окончания сезона 2028/2029.

В текущем сезоне Игорь Дивеев провел 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два мяча. Также защитник принял участие в двух встречах Кубка России и одном матче Суперкубка России, где отметился забитым голом и результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Лусиано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.

Фото: Piter.tv