Диван на лестничной клетке дома на Народного Ополчения тушили 15 пожарных

По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу, 17 сентября, в 16:17 управление МЧС по Петербургу зафиксировало сигнал о пожаре в доме №237 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на лестничной площадке жилого дома обгорел диван. В 16:43 ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции задержали мужчину, изготавливавшего поддельные документы.

Фото: Piter.tv