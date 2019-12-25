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Диван на лестничной клетке дома на Народного Ополчения тушили 15 пожарных
Сегодня, 16:53
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Диван на лестничной клетке дома на Народного Ополчения тушили 15 пожарных

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу, 17 сентября, в 16:17 управление МЧС по Петербургу зафиксировало сигнал о пожаре в доме №237 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на лестничной площадке жилого дома обгорел диван. В 16:43 ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции задержали мужчину, изготавливавшего поддельные документы.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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