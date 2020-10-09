Дитрих: транспортный комплекс в 2020 году не восстановит докризисные показатели

Глава Минтранса РФ рассказал о количественных показателях отрасли из-за пандемии.

Евгений Дитрих заявил, что транспортный комплекс в 2020 году не восстановит докризисные показатели. Об этом министр рассказал в рамках итоговой коллегии профильного ведомства. Чиновники считают, что по результатам текущего года авиакомпании смогут перевезти 60 млн пассажиров. Это более чем в два раза меньше, чем рекордный показатель 2019 года (128,1 млн перевезенных человек).

Пандемия кардинально изменила сложившиеся условия. Снижение объема перевозок за 8 месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75% Евгений Дитрих, министр по транспорту России

Эксперт отметил, что за июль и август авиакомпании смогли практически полностью восстановить объемы внутренних перевозок за счет развития туризма внутри страны и курортных программ. За время пандемии компании-перевозчики и аэропорты получили от государства около 36 млн рублей в виде субсидий на компенсацию расходов.

Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Видео: Министерство Транспорта Российской Федерации