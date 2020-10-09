Дитрих: транспортный комплекс в 2020 году не восстановит докризисные показатели

Евгений Дитрих заявил, что транспортный комплекс в 2020 году не восстановит докризисные показатели. Об этом министр рассказал в рамках итоговой коллегии профильного ведомства. Чиновники считают, что по результатам текущего года авиакомпании смогут перевезти 60 млн пассажиров. Это более чем в два раза меньше, чем рекордный показатель 2019 года (128,1 млн перевезенных человек).
Пандемия кардинально изменила сложившиеся условия. Снижение объема перевозок за 8 месяцев на внутренних линиях составило 30%, на международных из-за закрытия границ достигло 75%
Евгений Дитрих, министр по транспорту России
Эксперт отметил, что за июль и август авиакомпании смогли практически полностью восстановить объемы внутренних перевозок за счет развития туризма внутри страны и курортных программ. За время пандемии компании-перевозчики и аэропорты получили от государства около 36 млн рублей в виде субсидий на компенсацию расходов.
Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Видео: Министерство Транспорта Российской Федерации
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