Четыре семьи из Выборга получили ключи от новых квартир для переезда из аварийного жилья

В квартирах уже выполнен ремонт.

В четверг, 3 ноября, сразу четырём выборгским семьям вручили ключи от новых квартир в рамках программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Для передачи подарка с горожанами встретился глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов. Семьи переедут из ветхого жилья в отремонтированные квартиры, расположенные в районах проезда Каменный Берег и Большой Гвардейской улицы.

Всего в рамках программы переселения в 47-ом регионе намерены улучшить жилищные условия 22 семей, в очереди на 2023 год — ещё 9 семей.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть намерена обеспечить жильём более 3 тыс. обманутых дольщиков до конца года.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти