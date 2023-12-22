Диспетчер из Колпино, устроивший катание по Дворцовой площади, арестован на 5 суток

Hyundai Solaris кружил вокруг Александровской колонны под доносящуюся из салона музыку.

Диспетчер из Колпино, который дрифтил на Дворцовой площади, арестован на 5 суток. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около одиннадцати часов вечера 27 февраля сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Hyundai Solaris, круживший вокруг Александровской колонны под доносящуюся из салона музыку. Помимо музыкального аккомпанемента из автомобиля прохожие услышали ненормативную лексику из уст водителя.

Иномарка была остановлена полицейскими. За рулем находился 24-летний житель Колпино, работающий диспетчером.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. Помимо традиционных протоколов за нарушения ПДД, в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В содеянном "дрифтер" раскаялся, но все же по ходатайству полиции приговорен судом к 5 суткам административного ареста.

Ранее москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток за езду по Дворцовой площади.

Видео: МВД