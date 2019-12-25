Диспансеризация в поликлиниках Петербурга возобновится с 26 апреля

Это позволит снизить заболеваемость горожан.

С начала следующей недели Смольный планирует восстановить диспансеризацию, сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

По словам чиновника, это позволит снизить заболеваемость петербуржцев и даст дополнительную нагрузку на больницы и поликлиники. Лисовец отметил, что возобновление диспансеризации – очередное испытание" для городской системы здравоохранения".

Проведение профилактических медосмотров в Петербурге приостановили в ноябре из-за роста заболеваемости.

Ранее мы писали, что в Петербурге еженедельный показатель КОВИД-инфицирований снизился на 2,44%.

Фото: Piter.TV