В Петербурге еженедельный показатель КОВИД-инфицирований снизился на 2,44%

Число активных больных граждан на 5,43%.

За прошедшую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге снизилось на 2,44%, сообщил межведомственный координационный совет по борьбе с инфекцией.

Количество активно больных снизилось на 5,43%, в то время как суточная госпитализация взрослых выросла на 9,12%. В совете уточнили, что такая неустойчивость тренда на снижение распространения заболевания диктуют необходимость более активно вакцинироваться.

Напомним, что вакцину от коронавируса поставили 512 964 человека, из которых полный цикл завершили 363 791 человек. За прошедшие сутки первую прививку поставили 7 062 петербуржца. Запас вакцины в городе составляет 213 248 доз.

Ранее мы писали, что более 2 тыс. работников ПМЭФ-2021 хотят привить от коронавируса.

Фото: Piter.TV