Более 1,7 тыс. петербуржцев прошли диспансеризацию с начала года

Чаще всего обследуются пациенты с хроническими заболеваниями, граждане, тяжело перенёсшие COVID-19, беременные женщины и пожилые люди.

Свыше 1,7 жителей Петербурга проверили своё здоровье благодаря прохождению диспансеризации с января. Сделать это можно в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

В общей сложности углубленную диспансеризацию прошли более 302 тысячи горожан. Чаще всего обследуются пациенты с хроническими заболеваниями, граждане, тяжело перенёсшие COVID-19, беременные женщины и пожилые люди. Планируется, что до января 2024 года диспансеризация, углублённая диспансеризация и профилактический медицинский осмотр охватят свыше 2,5 млн человек.

Сейчас диспансеризацию можно пройти в 82 медучреждениях Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург заработал на медицинском туристическом потоке около 400 млн рублей с начала 2023 года.

Фото: Piter.TV