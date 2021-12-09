Петербург стал лидером по медосмотрам и диспансеризации среди российских регионов

По состоянию на 1 ноября процедуры прошли 80% горожан.

Диспансеризация и профосмотры в 2022 году затронули 80% населения Северной столицы. Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, к 1 ноября эти процедуры прошли свыше 2,1 млн петербуржцев. Таким образом, город стал лидером по показателям среди регионов страны.

Эргашев подчеркнул, что прохождение диспансеризации необходимо прежде всего тем, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме, а также пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым категориям населения.

Напомним, что диспансеризация в Петербурге проводится в поликлинике по месту жительства. Для её прохождения нужно осуществить предварительную запись.

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Фото: Piter.TV