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Петербург стал лидером по медосмотрам и диспансеризации среди российских регионов
Сегодня, 12:17
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Петербург стал лидером по медосмотрам и диспансеризации среди российских регионов

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По состоянию на 1 ноября процедуры прошли 80% горожан.

Диспансеризация и профосмотры в 2022 году затронули 80% населения Северной столицы. Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, к 1 ноября эти процедуры прошли свыше 2,1 млн петербуржцев. Таким образом, город стал лидером по показателям среди регионов страны. 

Эргашев подчеркнул, что прохождение диспансеризации необходимо прежде всего тем, кто переболел COVID-19 в тяжёлой форме, а также пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым категориям населения. 

Напомним, что диспансеризация в Петербурге проводится в поликлинике по месту жительства. Для её прохождения нужно осуществить предварительную запись. 

Ранее главный невролог Петербурга рассказал, что делать, если у вас или близких подозрение на инсульт.

Фото: Piter.TV

 

Теги: диспансеризация, медосмотр, регионы рф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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