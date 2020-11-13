Disney выпустил трейлер нового мультсериала о Микки Маусе

Премьера состоится 18 ноября, в день рождения знаменитого мышонка.

На YouTube-канале Disney+ появился трейлер нового мультсериала под названием "Чудесный мир Микки-Мауса". Премьера состоится 18 ноября, в день рождения знаменитого мышонка.

Два новых короткометражных фильма будут выходить каждую пятницу. Их длительность составит по 7 минут каждый. Кроме самого Микки Мауса зрители увидят на экранах его возлюбленную Минни Маус и друзей – Дональда Дака, Гуфи, Плуто и Дейзи Дак.

Судя по трейлеру, события в мультфильме будут разворачиваться как в обычной жизни, так и в фантастических мирах.

Ранее Мэттью Перри назвал дату съемок спецвыпуска сериала "Друзья".

Видео: YouTube / Disney Plus