Автором и шоураннером сериала выступил режиссер "Железного человека" и "Короля Льва" Джон Фавро.

В среду, 13 ноября, в сети появился фрагмент сериала "Мандалорец" от Disney. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Автором и шоураннером сериала выступил режиссер "Железного человека" и "Короля Льва" Джон Фавро.

Сюжет развернется вокруг одинокого мандалореца-наемника, живущего на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. События "Мандалорец" происходят между "Возвращением джедая" и "Пробуждение силы".

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Видео:Star Wars/YouTube