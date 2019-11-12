Стали известны новые персонажи киновселенной Marvel

Об этом рассказал глава киностудии Marvel Кевин Файги.

Продюсер заявил, что в сериалах и фильмах по вселенной комиксов Marvel появятся мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина, сообщило издание Independent.

Еще неизвестно, какую роль сыграют новые супергерои. Но точно ясно, что они сначала появятся в сериалах от киностудии Marvel, а потом в полнометражных картинах.

Ранее мы сообщали о том, что "Мстители: Финал" стал самым популярным фильмом 2019 года.

Видео: YouTube / DheroesC, Невероятный Халк (мультсериал, 1996), Человек Паук (2017) | 2 сезон