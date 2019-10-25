Сценарий сиквела будет готовить Джен Д’Анджело.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что Disney намерен выпустить ремейк фильма "Фокус-покус". Об этом пишет Collider.

По данным инсайдеров, студия уже начала разработку проекта. Сценарий к сиквелу напишет Джен Д"Анджело, которая работала над сериалом "Трудоголики". Известно, что лента должна выйти на потоковой платформе Disney+. Остальные детали съемок не сообщаются.

Фильма "Фокус-покус" вышел в далеком 1993 году. По сюжету три проклятые ведьмы воскресают в современном Лос-Анджелесе. Они с ужасом узнают, что Хэллоуин превратился в веселый праздник.

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Видео:Фильмы/YouTube