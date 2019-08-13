Источники также сообщают, что в работе у студии находятся новые версии мультфильмов «Великий мышиный сыщик», «Геркулес» и «Черный котел».

Во вторник, 13 августа, в сети появилась информация, что Disney нацелилась на ремейк "Бэмби". Об этом сообщают СМИ.

Также источники сообщают, что в работе у студии находятся новые версии мультфильмов "Великий мышиный сыщик", "Геркулес" и "Черный котел". По некоторым данным, "Бэмби" снимут при помощи технологии, которую Джон Фавро использовал в "Короле Льве"

Напомним, что "Бэмби" снят в 1942 году по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. Именно этот мультфильм обрел статус культового.

Подтверждения данной информации от студии пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что "Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.

Видео:Disney