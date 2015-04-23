Disney купил медиахолдинг Fox: Люди Х возвращаются во вселенную Marvel

Компания Walt Disney купила очередного медиа гиганта: Fox. Теперь Микки Маусу принадлежат права на всех героев вселенной Marvel, в том числе "Людей Х" и "Фантастическую четверку".

В четверг, 14 декабря, кинокомпания Walt Disney объявила о покупке медиахолдинга Fox. Сделака обошлась Диснею в 52,5 миллиарда долларов. В рспоряжение Микки Мауса перешли студия 20th Century Fox, телесети National Geographic, Sky и FX. Но самое главное, что волнует поклонников комиксов, - это права на часть персонажей Marvel и некоторые другие кинофраншизы.

Вселенная Marvel получила очень многое от этой сделки. Теперь в фильмы про супергероев придут "Люди Х" (в том числе Дэдпул) и "Фантастическая четверка": когда-то права на них ушли от компании из-за проблем. Об их возвращении говорили ещё во время выхода трейлера "Мстители: Война бесконечности". Фанаты надеются, что студия сможет вписать вновь приобретенных героев в ближайший же фильм.

Кроме того, теперь Disney принадлежат права на "Симпсонов", "Футураму", "Гриффинов", "Ледниковый период", "Американская история ужасов", "Чужого", "Хищника", "Секретные материалы".

Медиакорпорация Руперта Мёрдока оставила себе телебизнес Fox и её спортивно-новостные каналы.

Фото: официальный сайт Disney

Видео: Youtube / Disney