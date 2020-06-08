В 2016 году Disney приобрела права на весь книжный цикл Ллойда Александера.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что Disney намерен снова экранизировать книгу "Чёрный котёл". Об этом заявил инсайдер Дэниэль Рихтман.

В качестве основных доказательства Рихтман приводит то, что около пяти лет назад Disney выкупила права на экранизацию книг писателя Ллойда Александра. Стоит отметить, что в список его работ как раз входит произведение "Чёрный котел".

Компания уже сняла по этому произведению одноименный мультфильм, который вышел 1985 году. Анимация получилась довольно пугающей для большинства детей. В сюжете история мальчика, который отправляется в путешествие, по завершению которого он должен победить Рогатого короля.

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Видео:Фильмы/YouTube