Уральская сеть с низкими ценами откроется в Петербурге

Компания рассматривает только готовые помещения.

В Петербурге откроется уральский дискаунтер "ДоброЦен". Компания ищет помещения для магазинов, пишет "Деловой Петербург".

Руководство рассматривает варианты от 400 до 2,2 тыс. квадратных метров с парковками от 15 машино-мест. Одно из требований – нагрузка на пол должна составлять от 1,5 тонн на 1 квадратный метр. По словам директора по развитию сети Дениса Анахина, первые соглашения могут заключить в начале 2023 года. Он добавил, что компания рассматривает только готовые помещения.

Сейчас в Петербурге у компании есть офис. Там открыто около 10 вакансий. Ещё несколько магазинов работают в Ленобласти.

Ранее в Петербурге откроют торговую сеть с только отечественными продуктами. В магазинах будут продаваться только отечественные продукты, сделанные по ГОСТу.

Фото: Piter.tv