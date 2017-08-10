Ситилинк открыл седьмой магазин в Петербурге

Три дня с 1 по 3 марта в магазине "Ситилинк" по адресу ул. Одоевского 27 будут действовать специальные цены и акции. Если стоимость заказа превышает тысячу рублей, в подарок покупатель получает сертификат "Ситилинк" номиналом в одну тысячу рублей - так называемый 100% кэш-бек.
Также в праздничные дни у покупателей "Ситилинк" на Одоевского есть возможность стать участником акции "тысяча товаров по рублю", по условиям которой при покупке на сумму от тысячи рублей, второй товар из акционного списка можно приобрести за 1 рубль.
Александр Черненко, директор по розничным продажам "Ситилинк" в Северо-Западном Федеральном Округе:
Наш магазин устроен по принципу склада – только 20% от общей площади занимает торговый зал, остальное – зона хранения товаров. Такой формат позволяет иметь в наличии большой выбор товаров. Например, в нашем магазине представлено более десяти тысяч наименований. И вы можете оформить заказ "здесь и сейчас", а не ждать его доставки с общего склада. Также это позволяет автоматизировать процесс выдачи заказов и снизить время на их обработку. Так, свой заказ вы сможете получить примерно через 7 минут.
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