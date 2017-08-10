Ситилинк открыл седьмой магазин в Петербурге

Новый оффлайн-магазин электронного дискаунтера «Ситилинк» открылся в торговом комплексе «Платформа» у станции метро Приморская. Общая площадь магазина: 750 квадратных метров, 80% из которых занимает склад. В торговом зале представлены со-временные терминалы самообслуживания и окна выдачи товара.

Три дня с 1 по 3 марта в магазине "Ситилинк" по адресу ул. Одоевского 27 будут действовать специальные цены и акции. Если стоимость заказа превышает тысячу рублей, в подарок покупатель получает сертификат "Ситилинк" номиналом в одну тысячу рублей - так называемый 100% кэш-бек.

Также в праздничные дни у покупателей "Ситилинк" на Одоевского есть возможность стать участником акции "тысяча товаров по рублю", по условиям которой при покупке на сумму от тысячи рублей, второй товар из акционного списка можно приобрести за 1 рубль.