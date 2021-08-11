Директора стройфирмы в Петербурге обвиняют в налоговой схеме на 200 млн рублей

В суд передадут дело о фиктивных сделках строительной компании и скрытии активов.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили о направлении в суд уголовного дела в отношении директора строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, руководитель предприятия использовал схему фиктивного документооборота. Он вносил ложные сведения в бухгалтерскую отчётность, включая данные о несуществующих сделках с компаниями-однодневками, а также искажал информацию о взаимоотношениях с действующими контрагентами. В результате бюджет Санкт-Петербурга недополучил более 200 миллионов рублей.

Следствие также установило, что обвиняемый скрывал имущество и денежные средства компании, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности. Для обеспечения возмещения причинённого ущерба на счета организации и активы руководителя, включая объекты, расположенные в других регионах, наложен арест.

В ведомстве отметили, что "следствием собран достаточный объём доказательств, свидетельствующих о причастности обвиняемого к инкриминируемым деяниям", после чего уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV