Директора Правобережного рынка отправили под домашний арест после пожара

Пожар на рынке унес жизнь человека.

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения директору Правобережного рынка, обвиняемому в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к крупному пожару и гибели человека. Невский районный суд Санкт-Петербурга 16 декабря рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении директора Правобережного рынка Сергея Гаврилова. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователь настаивал на заключении обвиняемого под стражу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства и избрал Сергею Гаврилову меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвинение Сергею Гаврилову было предъявлено 13 декабря. По версии следствия, он из корыстных побуждений предоставлял торговые помещения рынка в аренду для продажи продовольственных и иных товаров с нарушением установленных норм и правил противопожарной безопасности.

В результате днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе произошел пожар. Огонь распространился на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. После ликвидации возгорания в одном из павильонов было обнаружено тело погибшей женщины. Еще двоих мужчин с травмами и отравлением продуктами горения доставили в медицинские учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV