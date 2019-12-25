Директор школы "Петришуле" Анна Полякова скончалась на 49-ом году жизни

Анна Полякова руководила школой №222 с 2011 года.

Директор школы № 222 "Петришуле" депутат МО "Дворцовый округ" от "Единой России" Анна Полякова скоропостижно скончалась 25 апреля, сообщается на сайте школы.

Причина смерти и дата похорон пока неизвестны.

Анна Полякова родилась 26 сентября 1971 года. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. В сентябре 2019 года вошла в состав муниципального округа, работу в "Петришуле" любила и могла найти подход к каждому ребенку.

Школа №222 "Петришуле" – старейшее учебное заведение России и первая школа Петербурга, построенная в 1709 году. В 1996 году школе вернули историческое название.

Ранее мы писали, что ушла из жизни главный редактор "Русского радио".

Фото: petrischule.spb.ru