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Директор школы "Петришуле" Анна Полякова скончалась на 49-ом году жизни
Сегодня, 18:23
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smirenny

Директор школы "Петришуле" Анна Полякова скончалась на 49-ом году жизни

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Анна Полякова руководила школой №222 с 2011 года.

Директор школы № 222 "Петришуле" депутат МО "Дворцовый округ" от "Единой России" Анна Полякова скоропостижно скончалась 25 апреля, сообщается на сайте школы. 

Причина смерти и дата похорон пока неизвестны. 

Анна Полякова родилась 26 сентября 1971 года. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. В сентябре 2019 года вошла в состав муниципального округа, работу в "Петришуле" любила и могла найти подход к каждому ребенку. 

Школа №222 "Петришуле" – старейшее учебное заведение России и первая школа Петербурга, построенная в 1709 году. В 1996 году школе вернули историческое название. 

Ранее мы писали, что ушла из жизни главный редактор "Русского радио".

Фото: petrischule.spb.ru

Теги: анна полякова, петербург, петришуле
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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