Директор петербургского лицея прокомментировал изменения в ЕГЭ по всем предметам

Модернизация ЕГЭ происходит потому, что меняются требования у вузов к абитуриентам. Школьная система образования не может этого игнорировать.

О причинах изменений в модели ЕГЭ по всем учебным предметам рассказал Константин Тхостов, директор петербургского лицея № 369. Этим он поделился в беседе с spbdnevnik.ru.

По словам Тхостова, модернизация ЕГЭ происходит потому, что меняются требования у вузов к абитуриентам. Школьная система образования не может этого игнорировать. Он подчеркнул, что этот экзамен "форма вступительного экзамена в высшее учебное заведение", который ориентирован в первую очередь на выпускников, поступающих в вуз.

Константин Тхостов рассказал, что требования к абитуриентам меняются с учетом задач, поставленных президентом России по вхождению российской системы образования в топ лучших мировых образовательных систем. Также он подчеркнул, что задания в тестах предполагают высокий уровень подготовки: развернутые ответы, знание материалов не только школьного курса, но и олимпиадного уровня, чтобы на выходе получить специалиста, к которому "не боялись идти ни в поликлинику, ни в другие учреждения, понимая, что там работают подготовленные профессионалы".

Ранее рособрнадзор: больших изменений в ЕГЭ не будет. Все нововведения будут отображаться в демоверсиях.

Фото: Вконтакте / ЕГЭ