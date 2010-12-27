Директор "СМУ-11-Местрострой" Андрей Морозов сознался в неуплате налогов

В Петербурге уголовные дела в отношении руководителей "Метростроя" будут рассматриваться в особом режиме.

Генеральный директор "СМУ-11 Метрострой" Андрей Морозов признал вину в неуплате налогов. Теперь должностное лицо ходатайствует о рассмотрении уголовного его в особом порядке. В отношении к данному преступлению также подозревают бывшего директора ЗАО "УНР-32" Олега Хорева. Мужчин обвиняют в подписании контрактов с компаниями-однодневками на общую стоимость более 700 миллионов рублей. Деньги от фиктивных соглашений перешли в карманы злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов.

Днем 17 апреля в Приморском районном суде прошло заседание в отношении руководства "Метростроя". В ходе рассмотрения обстоятельств произошедшего, оба фигуранта раскаялись в содеянном. Следующее заседание назначено на 26 число.

Напомним, что полиция занимается расследованием инцидента с ноября 2017 года. С 9 апреля делопроизводство направлено в суд. С этого времени Морозову назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, но позже смягчились: следствие отпустило петербуржца на свободу под залог в один миллион рублей.

В марте 2018 года в отношении Морозова возбуждено еще одно уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам предприятия. Ситуация вылилась в суточную забастовку 6-7 марта. Рабочие-проходчики Лахтинско-Правобережной линии метрополитена не вышли на смену.

Напомним, что в 20-ых числах апреля стоит ждать похолодание, ветер и дожди.

