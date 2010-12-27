Александр Колесов: в 20-ых числах апреля стоит ждать похолодание, ветер и дожди

Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на ближайшее время.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какой погоды стоит ждать жителям города ближайшее время. По мнению специалиста, температура воздуха понизится до плюс четырех градусов тепла. Таких показателей можно будет ждать к 20-ым числам апреля. Колесов отметил, что для Северной столицы, такая погода является нормой. До конца этой недели температура будет варьироваться от плюс 11 до 14 градусов по Цельсию. Местным жителям не стоит забывать и о ветре.

Петербуржцы уже сегодня могли наблюдать, как в некоторых районах прошли дожди, а в отдельных местах - даже грозы. Пасмурное небо пришло на помощь дорожным службам: вода справляется с пылью на улицах города.

