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Директор "Ночлежки" рассказал, как изменились пожертвования во время карантина

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Благотворительные организации оказались под угрозой из-за распространения коронавируса.

Руководитель "Ночлежки" рассказал, как благотворительная организация выживает в условиях карантина. По его словам, некоторые спонсоры уже отказались от поддержки организации из-за финансовых проблем. 

Действительно, сейчас времена непростые. Уже часть наших партнеров, бизнесменов, которые нам помогают, не смогут в том объеме, в котором мы договаривались, помогать в этом году, мы все понимаем. При этом поддержка со стороны обычных людей, через сайт, у нас даже чуть-чуть подросли, спасибо людям огромное.

Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации "Ночлежка"

Ранее мы побывали на благотворительной акции "Ты не один", которую организовала "Ночлежка" в помощь бездомным во время коронавируса. Оставлять пакеты с едой и средствами гигиены призывают всех желающих.

Видео: Piter.TV

Теги: бездомные, бездомные спб, благотворительсноть, ночлежка
Категории: Коронавирус в Петербурге, Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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