Директор "Манежа" поддержал коронавирусные ограничения в Петербурге

Пригара объяснил, что ограничения призваны облегчить сложную ситуацию во время пандемии.

Директор "Манежа" Павел Пригара прокомментировал коронавирусные ограничения в Петербурге. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Пригары, горожане должны осознавать " ответственность, в том числе личную ответственность за происходящее". Он назвал ограничения на новогодние праздники "драматическим испытанием".

Директор "Манежа" уточнил, что соответствующие ограничения нужны для того, чтобы облегчить сложную ситуацию во время пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали чаще обращаться к дерматологу из-за ношения масок.

Фото: Piter.TV